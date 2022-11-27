今年可說是陳山聰的豐收年，共有6套劇輪住播映，當中其主演的劇集《超能使者》近日正播映中，早前他接受Topick訪問，曾歷人生低溯的陳山聰，如今不但事業成功翻身，更成家立室擁有三口幸福之家。
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今年可說是陳山聰的豐收年，共有6套劇輪住播映，當中其主演的劇集《超能使者》近日正播映中，早前他接受Topick訪問，曾歷人生低溯的陳山聰，如今不但事業成功翻身，更成家立室擁有三口幸福之家。
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【TOPick柴犬追星】陳山聰事業翻身成視帝大熱 暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
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