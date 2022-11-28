【地產站Weekly Talk】 上車買樓、借錢睇重信貸評級 專家教路點取得良好評級及「洗底」竅門

地產站Weekly Talk

相信不少人都希望擁有屬於自己的「安樂窩」，而擁有一個良好的信貸評分，往往就是成功置業的第一步！要取得一個良好的信貸評級，究竟要具備什麼條件？如果準買家的信貸評分較差，又可否成功「洗底」？若想在海外置業，在港的信貸報告又會否獲得當地認可？今集請到環聯香港個人業務總監傅潔德，逐一向大家分享相關竅門！

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記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒、羅志聰

美術：郭茗琦