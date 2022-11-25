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【ViuTV 2023節目發布會】MIRROR透露新動向　ERROR演唱會不設內部認購

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，出席藝人包括男團MIRROR、ERROR、P1X3L、ToNick、姜皓文、張慧儀、談善言、魏浚笙及黃正宜（阿正）等。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3407626/

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【ViuTV 2023節目發布會】MIRROR透露新動向　ERROR演唱會不設內部認購

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，出席藝人包括男團MIRROR、ERROR、P1X3L、ToNick、姜皓文、張慧儀、談善言、魏浚笙及黃正宜（阿正）等。

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