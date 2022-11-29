秋冬轉季，保濕護膚特別重要，而揀選沐浴露時有何要點？TOPick訪問了皮膚科專科醫生胡惠福，教大家認清沐浴產品可能會出現的致敏成分，同時分享冬日洗澡需特別留意的7大事項，關注護膚的人士絕對不容錯過。
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秋冬轉季，保濕護膚特別重要，而揀選沐浴露時有何要點？TOPick訪問了皮膚科專科醫生胡惠福，教大家認清沐浴產品可能會出現的致敏成分，同時分享冬日洗澡需特別留意的7大事項，關注護膚的人士絕對不容錯過。
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【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分 皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士
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