【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士

活得健康啲

秋冬轉季，保濕護膚特別重要，而揀選沐浴露時有何要點？TOPick訪問了皮膚科專科醫生胡惠福，教大家認清沐浴產品可能會出現的致敏成分，同時分享冬日洗澡需特別留意的7大事項，關注護膚的人士絕對不容錯過。

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