【「你」想裝修】2房舊樓全拆打造日式部屋 全屋包木+二分離衛浴體現日本生活

「你」想裝修

不少港人嚮往日本文化，如想體現日本生活，可從室內設計著手，為蝸居注入日系家居設計！是次介紹設計單位，為青衣美景花園的2房單位，年輕夫婦戶主熱愛日本文化，二手購入單位後作新婚蝸居，請來室內設計師 Kelvin為單位大翻新及重新布局，新裝修圍繞日本部屋主題，從不少設計細節，滲透日本生活哲學。