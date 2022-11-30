【2分鐘睇樓團】直擊印尼峇里島風情西貢村屋！「3妹」Michelle：喺「會客室」及「音樂空間」同朋友傾心事+玩音樂最正！

2分鐘睇樓團

村屋造價相宜，而且居住環境清幽，地方亦闊落，向來吸引外國人及追求自然的買家進駐。是次《地產站》邀請了人稱「3妹」的郭嘉盈 (Michelle)，跟大家走訪一幢西貢莫遮輋村一幢雙號村屋，其建築面積2,100平方呎，屬5房1套間隔，另外連700平方呎天台及約1,000平方呎花園，叫價2,580萬元，呎價約12,286元。放盤以白色及木系色調為主，配合高採光度及多件飾物或掛畫點綴，令一室充滿外國的度假風情。賣點之一，是花園水池以印尼峇里島的火山岩石所建成，在此浸鹽水浴，可瞬間消除疲勞，倍感舒適！