【靚太安樂窩】30分鐘完成聖誕版擴香石　添乾花增氣氛作聖誕裝飾

靚太安樂窩

聖誕節快到了！送禮物給朋友時，不妨花一點心思，親自製作小手工。今集《靚太安樂窩》邀請了香薰蠟燭導師Mandy教大家整擴香石，可以送給朋友或者另一半之餘，爸爸媽媽還可以與小朋友一起製作，當作聖誕裝飾，增添聖誕氣氛。

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