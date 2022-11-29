聖誕節快到了！送禮物給朋友時，不妨花一點心思，親自製作小手工。今集《靚太安樂窩》邀請了香薰蠟燭導師Mandy教大家整擴香石，可以送給朋友或者另一半之餘，爸爸媽媽還可以與小朋友一起製作，當作聖誕裝飾，增添聖誕氣氛。
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聖誕節快到了！送禮物給朋友時，不妨花一點心思，親自製作小手工。今集《靚太安樂窩》邀請了香薰蠟燭導師Mandy教大家整擴香石，可以送給朋友或者另一半之餘，爸爸媽媽還可以與小朋友一起製作，當作聖誕裝飾，增添聖誕氣氛。
今日 21:00
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【靚太安樂窩】30分鐘完成聖誕版擴香石 添乾花增氣氛作聖誕裝飾
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21:00 2022/11/15
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