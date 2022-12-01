信置發展的馬鞍山Silversands近日開始交樓，地產站早前就聯同工程監督師陳智康(康Sir)，驗收該盤3座中層B室，一個實用面積1,110平方呎，屬4房連套房的大戶，單位交樓質素理想，整體評分亦高，室內更有不少工種獲得滿分評級，包括批盪、地板腳線、潔具及來去水等，但亦有地方出現輕微瑕疵，扣了少許分數。
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信置發展的馬鞍山Silversands近日開始交樓，地產站早前就聯同工程監督師陳智康(康Sir)，驗收該盤3座中層B室，一個實用面積1,110平方呎，屬4房連套房的大戶，單位交樓質素理想，整體評分亦高，室內更有不少工種獲得滿分評級，包括批盪、地板腳線、潔具及來去水等，但亦有地方出現輕微瑕疵，扣了少許分數。
今日 09:00
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【直擊驗樓】Silversands收樓質素理想 多項工種獲得滿分評級
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