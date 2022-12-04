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【TOPick柴犬追星】「師姐」王詠珩任職游戲治療師助特殊學童　Wing：小朋友透過遊戲表達感受

憑ViuTV節目《尾二一界口罩小姐》彈起的「師姐」王詠珩（Wing）深得觀眾歡心，身兼多職的Wing同時為一名游戲治療師，幫助低收入家庭並有特殊教育需要的兒童解困。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3368571/

遊戲 治療
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【TOPick柴犬追星】「師姐」王詠珩任職游戲治療師助特殊學童　Wing：小朋友透過遊戲表達感受

憑ViuTV節目《尾二一界口罩小姐》彈起的「師姐」王詠珩（Wing）深得觀眾歡心，身兼多職的Wing同時為一名游戲治療師，幫助低收入家庭並有特殊教育需要的兒童解困。

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