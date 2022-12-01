教育局上月宣布放寬小學全日制授課安排，若全校學生兩針接種率達70%，最快可於12月恢復全日面授課。位於將軍澳區的保良局黃永樹小學今日(1日)率先恢復全日面授課，TOPick記者到現場直擊學生留校午膳情況，初小學生對於首次在校午膳大表興奮和期待，而小六學生對於相隔3年再次在校午膳，終於有機會見到同學的「真面目」，感到相當開心。為迎接首日恢復全日制，校長特別準備了糯米糍作飯後甜品供師生享用，而家長對於恢復全日制授課的態度普遍支持。
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教育局上月宣布放寬小學全日制授課安排，若全校學生兩針接種率達70%，最快可於12月恢復全日面授課。位於將軍澳區的保良局黃永樹小學今日(1日)率先恢復全日面授課，TOPick記者到現場直擊學生留校午膳情況，初小學生對於首次在校午膳大表興奮和期待，而小六學生對於相隔3年再次在校午膳，終於有機會見到同學的「真面目」，感到相當開心。為迎接首日恢復全日制，校長特別準備了糯米糍作飯後甜品供師生享用，而家長對於恢復全日制授課的態度普遍支持。
今日 20:11
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【全日制】直擊保良局黃永樹小學恢復全日制 初小學生在校午膳感興奮
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