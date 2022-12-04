「你就是我們家族的一分子，跟另外5個子女是沒分別。」90後港男Luke一直將領養父母對他說的一席話銘記心中。Luke沒有見過親生父母，約4歲入住兒童之家，直至15歲被來自美國的一個家庭領養，多了爸媽、3個哥哥及2個家姐，突如其來的身分及環境轉變，Luke需時適應，至今經歷15年了，深深體會超越血緣的愛。
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「你就是我們家族的一分子，跟另外5個子女是沒分別。」90後港男Luke一直將領養父母對他說的一席話銘記心中。Luke沒有見過親生父母，約4歲入住兒童之家，直至15歲被來自美國的一個家庭領養，多了爸媽、3個哥哥及2個家姐，突如其來的身分及環境轉變，Luke需時適應，至今經歷15年了，深深體會超越血緣的愛。
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「你就是我們家族的一分子，跟另外5個子女是沒分別。」90後港男Luke一直將領養父母對他說的一席話銘記心中。Luke沒有見過親生父母，約4歲入住兒童之家，直至15歲被來自美國的一個家庭領養，多了爸媽、3個哥哥及2個家姐，突如其來的身分及環境轉變，Luke需時適應，至今經歷15年了，深深體會超越血緣的愛。
【湊得輕鬆啲】孤兒15歲時被領養赴美 90後港男幸福宣言︰我好幸運
「你就是我們家族的一分子，跟另外5個子女是沒分別。」90後港男Luke一直將領養父母對他說的一席話銘記心中。Luke沒有見過親生父母，約4歲入住兒童之家，直至15歲被來自美國的一個家庭領養，多了爸媽、3個哥哥及2個家姐，突如其來的身分及環境轉變，Luke需時適應，至今經歷15年了，深深體會超越血緣的愛。
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