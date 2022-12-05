【童學園】不求子女科科A首要學好中文　金牌司儀楊洛婷︰學語文要唔怕醜

將近三年疫情苦了下一代，小朋友被迫上網課，缺乏社交能力。41歲靚媽楊洛婷（Rabee'a）慨嘆大女黃子霏（Tanya）在疫情初期年僅2歲多，整個幼稚園生涯都是斷斷續續度過；細仔黃子芯（Tristan）更在疫情最嚴重之時出世，延誤了學習，Rabee'a想盡辦法讓子女探索世界。
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將近三年疫情苦了下一代，小朋友被迫上網課，缺乏社交能力。41歲靚媽楊洛婷（Rabee'a）慨嘆大女黃子霏（Tanya）在疫情初期年僅2歲多，整個幼稚園生涯都是斷斷續續度過；細仔黃子芯（Tristan）更在疫情最嚴重之時出世，延誤了學習，Rabee'a想盡辦法讓子女探索世界。
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將近三年疫情苦了下一代，小朋友被迫上網課，缺乏社交能力。41歲靚媽楊洛婷（Rabee'a）慨嘆大女黃子霏（Tanya）在疫情初期年僅2歲多，整個幼稚園生涯都是斷斷續續度過；細仔黃子芯（Tristan）更在疫情最嚴重之時出世，延誤了學習，Rabee'a想盡辦法讓子女探索世界。
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將近三年疫情苦了下一代，小朋友被迫上網課，缺乏社交能力。41歲靚媽楊洛婷（Rabee'a）慨嘆大女黃子霏（Tanya）在疫情初期年僅2歲多，整個幼稚園生涯都是斷斷續續度過；細仔黃子芯（Tristan）更在疫情最嚴重之時出世，延誤了學習，Rabee'a想盡辦法讓子女探索世界。
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