在港辦學逾半個世紀的維多利亞教育機構（VEO）轄下共有9間幼兒園及幼稚園，荃灣海之戀分校是維多利亞在新界區的首間校舍，本學年正式投入服務。新校的課程及環境秉承機構一貫的教學理念，也與時並進引入不少教育科技，有利師生教與學。踏入10月為幼稚園報名的高峰期，海之戀分校校長分享面試拍片貼士。
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在港辦學逾半個世紀的維多利亞教育機構（VEO）轄下共有9間幼兒園及幼稚園，荃灣海之戀分校是維多利亞在新界區的首間校舍，本學年正式投入服務。新校的課程及環境秉承機構一貫的教學理念，也與時並進引入不少教育科技，有利師生教與學。踏入10月為幼稚園報名的高峰期，海之戀分校校長分享面試拍片貼士。
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在港辦學逾半個世紀的維多利亞教育機構（VEO）轄下共有9間幼兒園及幼稚園，荃灣海之戀分校是維多利亞在新界區的首間校舍，本學年正式投入服務。新校的課程及環境秉承機構一貫的教學理念，也與時並進引入不少教育科技，有利師生教與學。踏入10月為幼稚園報名的高峰期，海之戀分校校長分享面試拍片貼士。
【童學園】IB幼稚園創客課程引入教育科技 維多利亞海之戀校長分享面試貼士
在港辦學逾半個世紀的維多利亞教育機構（VEO）轄下共有9間幼兒園及幼稚園，荃灣海之戀分校是維多利亞在新界區的首間校舍，本學年正式投入服務。新校的課程及環境秉承機構一貫的教學理念，也與時並進引入不少教育科技，有利師生教與學。踏入10月為幼稚園報名的高峰期，海之戀分校校長分享面試拍片貼士。
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