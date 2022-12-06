冷鋒襲港氣溫驟降，保暖内衣在此刻大派用場。市面上不同款式的保暖内衣該如何挑選？香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問，拆解保暖内衣運作原理、挑選建議及保養法。
全文：https://topick.hket.com/article/3411925
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冷鋒襲港氣溫驟降，保暖内衣在此刻大派用場。市面上不同款式的保暖内衣該如何挑選？香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問，拆解保暖内衣運作原理、挑選建議及保養法。
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冷鋒襲港氣溫驟降，保暖内衣在此刻大派用場。市面上不同款式的保暖内衣該如何挑選？香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問，拆解保暖内衣運作原理、挑選建議及保養法。
【活得健康啲】冷鋒襲港必備保暖内衣 專家拆解保暖物料+保養法
冷鋒襲港氣溫驟降，保暖内衣在此刻大派用場。市面上不同款式的保暖内衣該如何挑選？香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士接受TOPick訪問，拆解保暖内衣運作原理、挑選建議及保養法。
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