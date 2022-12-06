將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【發展商專訪】憧憬通關刺激交投 九建陳淑芳︰明年一手或破2萬宗

今年新盤銷售大不如前，九龍建業（00034）市場及銷售部高級銷售經理陳淑芳相信，隨着明年本港或可全面通關等，樓價將見底回升5%，屆時可刺激全年一手成交量突破2萬宗，即創一手例實施以來新高。

集團擬明年第3季推出西營盤高街2B至2C號的全新項目，以精品豪宅定位，提供約100伙，主打1及2房，目標客群為中環年輕上班族。系內將軍澳海茵莊園正展開交樓程序，暫沽約553伙，套現約33億元，視乎交樓進度及市況，有機會明年重啟銷售。

本報記者 鄭達偉

專題影片
今日 03:00
詳情
×

【發展商專訪】憧憬通關刺激交投 九建陳淑芳︰明年一手或破2萬宗

今年新盤銷售大不如前，九龍建業（00034）市場及銷售部高級銷售經理陳淑芳相信，隨着明年本港或可全面通關等，樓價將見底回升5%，屆時可刺激全年一手成交量突破2萬宗，即創一手例實施以來新高。

集團擬明年第3季推出西營盤高街2B至2C號的全新項目，以精品豪宅定位，提供約100伙，主打1及2房，目標客群為中環年輕上班族。系內將軍澳海茵莊園正展開交樓程序，暫沽約553伙，套現約33億元，視乎交樓進度及市況，有機會明年重啟銷售。

本報記者 鄭達偉

播放中
3:34
【發展商專訪】憧憬通關刺激交投 九建陳淑芳︰明年一手或破2萬宗
專題影片
今日 03:00
【發展商專訪】憧憬通關刺激交投 九建陳淑芳︰明年一手或破2萬宗
4:58
【發展商專訪】百利保積極籌備3重建盤 范統：冀新舊融合
專題影片
03:00 2022/12/01
【發展商專訪】百利保積極籌備3重建盤 范統：冀新舊融合
3:19
【發展商專訪】泛海關堡林：明年推洪水橋盤 打造實用型住宅吸年輕客
專題影片
03:00 2022/11/30
【發展商專訪】泛海關堡林：明年推洪水橋盤 打造實用型住宅吸年輕客
3:50
【家電開箱】新登場空氣蒸鍋 食材保留高達90%營養成分 教你輕鬆炮製三款菜式
專題影片
12:00 2022/11/25
【家電開箱】新登場空氣蒸鍋 食材保留高達90%營養成分 教你輕鬆炮製三款菜式
3:53
【發展商專訪】長實郭子威：明年樓市明朗 全年樓價波幅5%內
專題影片
03:00 2022/11/24
【發展商專訪】長實郭子威：明年樓市明朗 全年樓價波幅5%內
3:50
【發展商專訪】遠展明年1500伙登場 估計全年樓價升5%
專題影片
03:00 2022/11/23
【發展商專訪】遠展明年1500伙登場 估計全年樓價升5%
2:40
【發展商專訪】永泰鍾志霖料樓價明年完成調整 集團重視ESG發展
專題影片
03:00 2022/11/22
【發展商專訪】永泰鍾志霖料樓價明年完成調整 集團重視ESG發展
2:54
【發展商專訪】嘉華温偉明︰建屋引進科技 體驗舒適生活
專題影片
03:00 2022/11/18
【發展商專訪】嘉華温偉明︰建屋引進科技 體驗舒適生活
2:47
【發展商專訪】恒地韓家輝︰重高科環保 樓盤融合社區
專題影片
03:00 2022/11/17
【發展商專訪】恒地韓家輝︰重高科環保 樓盤融合社區
4:04
【發展商專訪】華懋封海倫︰港吸人才 樓市明年平穩向好
專題影片
03:00 2022/11/16
【發展商專訪】華懋封海倫︰港吸人才 樓市明年平穩向好
2:45
【發展商專訪】新世界黃浩賢︰科技融入銷售 打造「置業2.0」
專題影片
03:00 2022/11/15
【發展商專訪】新世界黃浩賢︰科技融入銷售 打造「置業2.0」
3:39
信置︰重視綠色科技 打造優質會所
專題影片
03:00 2022/11/11
信置︰重視綠色科技 打造優質會所
2:46
【發展商專訪】長實看好樓市 趙國雄︰豪宅反彈速度較快 成基金目標
專題影片
03:00 2022/11/10
【發展商專訪】長實看好樓市 趙國雄︰豪宅反彈速度較快 成基金目標
4:45
【發展商專訪】會德豐黃光耀︰讓創科「落地」 打造新世代豪宅
專題影片
22:18 2022/11/08
【發展商專訪】會德豐黃光耀︰讓創科「落地」 打造新世代豪宅
3:46
【發展商專訪】恒地林達民︰推動創科建屋 提升舒適居所
專題影片
03:00 2022/11/08
【發展商專訪】恒地林達民︰推動創科建屋 提升舒適居所
3:35
新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升
專題影片
09:10 2022/11/07
新地雷霆︰美息明年初見頂 明年樓價溫和升
2:45
華潤韋少凡：在港展拳腳 2年推4新盤 啟德澐璟打頭陣
專題影片
07:00 2022/10/24
華潤韋少凡：在港展拳腳 2年推4新盤 啟德澐璟打頭陣
2:07
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
專題影片
12:00 2022/10/23
【霜降2022】中醫養生小貼士 如何從起居飲食做起？
4:43
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
專題影片
07:00 2022/09/06
【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點
2:26
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街
專題影片
10:00 2022/08/27
【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街