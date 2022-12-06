【發展商專訪】憧憬通關刺激交投 九建陳淑芳︰明年一手或破2萬宗

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今年新盤銷售大不如前，九龍建業（00034）市場及銷售部高級銷售經理陳淑芳相信，隨着明年本港或可全面通關等，樓價將見底回升5%，屆時可刺激全年一手成交量突破2萬宗，即創一手例實施以來新高。

集團擬明年第3季推出西營盤高街2B至2C號的全新項目，以精品豪宅定位，提供約100伙，主打1及2房，目標客群為中環年輕上班族。系內將軍澳海茵莊園正展開交樓程序，暫沽約553伙，套現約33億元，視乎交樓進度及市況，有機會明年重啟銷售。

本報記者 鄭達偉