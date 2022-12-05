【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

ET財智Talk

道指自10月低位反彈兩成，今年以來僅下跌5.4%，惟納指大挫28%。10年期美國債息率回調減高增長股壓力，未來一兩季納指或跑贏道指，美股「新不如舊」有機會轉向。《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），分析於滯脹風險下，2023年美股及澳股最值博的個股？