聖誕節將至，少不了出外吃西餐。今集《靚太廚房》邀請了「禮儀世代」的禮儀培訓師Esther Lee講解西餐入門的餐桌禮儀，講解西餐餐具的使用方式，及西餐的餐桌佈置，學懂基本餐桌禮儀，出外吃西餐免失禮！
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聖誕節將至，少不了出外吃西餐。今集《靚太廚房》邀請了「禮儀世代」的禮儀培訓師Esther Lee講解西餐入門的餐桌禮儀，講解西餐餐具的使用方式，及西餐的餐桌佈置，學懂基本餐桌禮儀，出外吃西餐免失禮！
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【靚太廚房】3分鐘掌握西餐入門禮儀 餐巾對摺+餐具分方向擺放
聖誕節將至，少不了出外吃西餐。今集《靚太廚房》邀請了「禮儀世代」的禮儀培訓師Esther Lee講解西餐入門的餐桌禮儀，講解西餐餐具的使用方式，及西餐的餐桌佈置，學懂基本餐桌禮儀，出外吃西餐免失禮！
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