與小朋友一起辦聖誕派對，當然要有趣味性十足的扭波波活動！家長們不妨考慮與小朋友一起「扭波波」，增加小朋友玩樂感。今集《靚太安樂窩》邀請了「Haya」的扭波班導師Olivia Tang教大家扭三款汽球，包括貴婦狗、槍及花花，簡單又易扭，滿足小朋友玩樂之心！
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與小朋友一起辦聖誕派對，當然要有趣味性十足的扭波波活動！家長們不妨考慮與小朋友一起「扭波波」，增加小朋友玩樂感。今集《靚太安樂窩》邀請了「Haya」的扭波班導師Olivia Tang教大家扭三款汽球，包括貴婦狗、槍及花花，簡單又易扭，滿足小朋友玩樂之心！
今日 21:00
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【靚太安樂窩】小朋友派對必學扭波波 5分鐘完成童趣感滿分汽球
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