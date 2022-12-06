【靚太安樂窩】小朋友派對必學扭波波　5分鐘完成童趣感滿分汽球

靚太安樂窩

與小朋友一起辦聖誕派對，當然要有趣味性十足的扭波波活動！家長們不妨考慮與小朋友一起「扭波波」，增加小朋友玩樂感。今集《靚太安樂窩》邀請了「Haya」的扭波班導師Olivia Tang教大家扭三款汽球，包括貴婦狗、槍及花花，簡單又易扭，滿足小朋友玩樂之心！

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