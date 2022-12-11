現年39歲的鄭俊弘(Fred)與同是歌手的何雁詩於2020年結婚，婚後好快造人成功，於今年的6月1日誕下仔仔Asher Douglas Cheng，如今仔仔已經半歲大，近照最近才曝光，眼仔睩睩非常可愛，盡得爸媽的真傳！Fred有份主演的《法證先鋒V》最近推出，他接受TOPick記者專訪時，坦言現在工作完都會即刻返屋企湊仔，而自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏，更暢談作為新手爸爸的心情，他又寄語仔仔「一定要做個好人。」
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現年39歲的鄭俊弘(Fred)與同是歌手的何雁詩於2020年結婚，婚後好快造人成功，於今年的6月1日誕下仔仔Asher Douglas Cheng，如今仔仔已經半歲大，近照最近才曝光，眼仔睩睩非常可愛，盡得爸媽的真傳！Fred有份主演的《法證先鋒V》最近推出，他接受TOPick記者專訪時，坦言現在工作完都會即刻返屋企湊仔，而自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏，更暢談作為新手爸爸的心情，他又寄語仔仔「一定要做個好人。」
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現年39歲的鄭俊弘(Fred)與同是歌手的何雁詩於2020年結婚，婚後好快造人成功，於今年的6月1日誕下仔仔Asher Douglas Cheng，如今仔仔已經半歲大，近照最近才曝光，眼仔睩睩非常可愛，盡得爸媽的真傳！Fred有份主演的《法證先鋒V》最近推出，他接受TOPick記者專訪時，坦言現在工作完都會即刻返屋企湊仔，而自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏，更暢談作為新手爸爸的心情，他又寄語仔仔「一定要做個好人。」
【湊得輕鬆啲】恨追多個隨時生一隊足球隊 鄭俊弘不追捧名校寄語仔仔做個好人
現年39歲的鄭俊弘(Fred)與同是歌手的何雁詩於2020年結婚，婚後好快造人成功，於今年的6月1日誕下仔仔Asher Douglas Cheng，如今仔仔已經半歲大，近照最近才曝光，眼仔睩睩非常可愛，盡得爸媽的真傳！Fred有份主演的《法證先鋒V》最近推出，他接受TOPick記者專訪時，坦言現在工作完都會即刻返屋企湊仔，而自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏，更暢談作為新手爸爸的心情，他又寄語仔仔「一定要做個好人。」
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