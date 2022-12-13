【你「想」裝修】元朗複式大宅化身現代畫廊 退休夫婦花$180萬打造黑白灰藝術角落

「你」想裝修

現代畫廊與室內設計，看似風馬牛不相及。然而，設計總監Edward Lau為元朗2,000呎複式單位，改裝成為結合現代畫廊元素的特色家居。感覺通透舒服的大宅分上下兩層，下層拆了客房後，令客飯廳與開放式廚房的視野更闊，更為退休夫婦及其兒子打造出不同藝術角落。