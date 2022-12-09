【地區‧人‧情】搬屋煩惱令人頭痛 想幫襯搬屋公司有什麼要注意？

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不少人認為畢業、工作、結婚、生子、買樓買車是人生大事，當人經歷不同階段變化，也許會需要搬家轉轉新環境，其實搬屋亦算是人生大事！搬屋，一想起令人頭痛，除了包裹搬走所有家當，原來微細至Wifi也可搬走，是次地產站請來搬屋專家「也美搬屋」公司創辦人Jason，分享當中注意事項。