今年樓市面臨加息挑戰，合景泰富集團（01813）市務及營銷總監楊麗汶認為，雖然觀望氣氛較濃厚，但仍然看好豪宅市場，實力買家只要遇上「心頭好」仍願意入市，預計樓市將於明年第2、3季開始復甦。
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今年樓市面臨加息挑戰，合景泰富集團（01813）市務及營銷總監楊麗汶認為，雖然觀望氣氛較濃厚，但仍然看好豪宅市場，實力買家只要遇上「心頭好」仍願意入市，預計樓市將於明年第2、3季開始復甦。
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【發展商專訪】合景泰富楊麗汶：樓市明年次季復甦 看好豪宅
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