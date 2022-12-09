【理財要貼地】海外簽賬信用卡比較 賺里數、積分、現金回贈邊張最抵？旅遊達人小斯教你點揀！

理財要貼地

港府宣布「0+3隔離方案」後，去完旅行即可返工返學；同時全球多個國家及地區已容許旅客免隔離入境，加上聖誕及新年長假快到，大家均搶購機票去旅行。去旅行用信用卡簽賬，究竟如何才「賺到盡」？銀聯信用卡是否一定不收海外簽賬手續費？海外簽賬應選擇港元結算？還是當地貨幣？

今集【理財要貼地】為大家比較6張海外簽賬信用卡，從賺取里數、積分、現金回贈等各方面分析，究竟哪一張最抵用？還有旅遊達人小斯提供外遊時，使用信用卡的貼士。