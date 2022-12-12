【地產站Weekly Talk】規劃師李建華：「SGR」規劃原則漸普及 香港規劃如何「追落後」？

地產站Weekly Talk

全球各地愈來愈關注創新科技及環保概念，在疫後新時代，城市規劃可如何提升市民的生理及心理健康？而「SGR」（智慧綠色韌性）原則是較新的規劃理念及方向，未來本地規劃如何體現這原則？另外，香港的規劃要如何「追落後」？節目會一連兩集，分別看看本地規劃及建築如何融入創新科技及環保兩大元素。今集先請到香港規劃師學會會長李建華與我們分享一下。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：黃建輝及布榮輝