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【ET一周開倉】 百威亞太（01876） 、 中移動（00941）

今日ET一周開倉

百威亞太（01876） 、 中移動（00941）

足本版：https://video.hket.com/video/3419134

 

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#港股 #股票推介 #百威亞太 #1876 #中移動 #941 #香港經濟日報 #HKET

技術分析 個股分析 港股 經濟 股票 香港 開倉 百威亞太（01876） 中國移動（00941）
專題影片
今日 11:00
詳情
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【ET一周開倉】 百威亞太（01876） 、 中移動（00941）

今日ET一周開倉

百威亞太（01876） 、 中移動（00941）

足本版：https://video.hket.com/video/3419134

 

立即訂閱 《香港經濟日報》電子版

現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w

全新用戶：https://bit.ly/3dO818i

#港股 #股票推介 #百威亞太 #1876 #中移動 #941 #香港經濟日報 #HKET

播放中
3:36
【ET一周開倉】 百威亞太（01876） 、 中移動（00941）
專題影片
今日 11:00
【ET一周開倉】 百威亞太（01876） 、 中移動（00941）
3:26
【iM人物專訪】宏觀環境多變數 複利增長股擅打逆境波
專題影片
22:00 2022/12/09
【iM人物專訪】宏觀環境多變數 複利增長股擅打逆境波
3:19
【ET一周開倉】 金沙中國（01928） 、 恒隆地產（00101）
專題影片
11:00 2022/12/05
【ET一周開倉】 金沙中國（01928） 、 恒隆地產（00101）
4:53
【ET一周開倉】 交通銀行（03328） 、 渣打（02888）
專題影片
11:00 2022/11/28
【ET一周開倉】 交通銀行（03328） 、 渣打（02888）
3:39
【iM人物專訪】投資者意欲配合政策主導 環保板塊現正面訊號
專題影片
22:00 2022/11/25
【iM人物專訪】投資者意欲配合政策主導 環保板塊現正面訊號
3:18
【iM人物專訪】勉勵年輕人加入測量行業 女性不比男性輸蝕
專題影片
22:00 2022/11/25
【iM人物專訪】勉勵年輕人加入測量行業 女性不比男性輸蝕
1:51
【退休規劃】退休生活每月要有4萬元？兩大方法即知退休Budget
專題影片
17:00 2022/11/24
【退休規劃】退休生活每月要有4萬元？兩大方法即知退休Budget
3:14
【ET一周開倉】申洲（02313） 、 聯通（00762）
專題影片
11:00 2022/11/21
【ET一周開倉】申洲（02313） 、 聯通（00762）
3:36
【iM人物專訪】聯儲局明年或有空間加1厘息 勿太早估息口見頂
專題影片
22:00 2022/11/18
【iM人物專訪】聯儲局明年或有空間加1厘息 勿太早估息口見頂
55:02
【iM Cafe】騰訊績佳倒跌 大市升完要歇歇？
專題影片
17:26 2022/11/17
【iM Cafe】騰訊績佳倒跌 大市升完要歇歇？
4:06
【iM人物專訪】把握年底賺錢機會 低位敢撈高位要識沽
專題影片
22:00 2022/11/11
【iM人物專訪】把握年底賺錢機會 低位敢撈高位要識沽
3:18
【iM人物專訪】中國市場待重開訊號 美金回落利好亞洲市場
專題影片
22:00 2022/11/11
【iM人物專訪】中國市場待重開訊號 美金回落利好亞洲市場
4:13
港股反彈你夠膽撈底嗎？「朋友介紹」買阿里巴巴輸60%不敢溝貨 專家：輸得最傷係熊市反彈
專題影片
18:40 2022/11/07
港股反彈你夠膽撈底嗎？「朋友介紹」買阿里巴巴輸60%不敢溝貨 專家：輸得最傷係熊市反彈
4:00
【ET一周開倉】 領展（00823）、 中電信 （00728）
專題影片
11:00 2022/11/07
【ET一周開倉】 領展（00823）、 中電信 （00728）
3:58
【ET一周開倉】 周大福（01929 ）、 中國移動 （00941）
專題影片
11:00 2022/10/31
【ET一周開倉】 周大福（01929 ）、 中國移動 （00941）
1:20
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
專題影片
18:14 2022/10/25
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
4:30
【ET一周開倉】 匯控（00005 ）、 粵海投資 （00270）
專題影片
11:00 2022/10/24
【ET一周開倉】 匯控（00005 ）、 粵海投資 （00270）
4:07
Chanel金球款成A貨商目標 專家教路 一秘技即知手袋真定假
專題影片
17:38 2022/10/18
Chanel金球款成A貨商目標 專家教路 一秘技即知手袋真定假
3:02
【ET一周開倉】 九倉置業 （01997 ）、 中電信 （00728）
專題影片
11:00 2022/10/17
【ET一周開倉】 九倉置業 （01997 ）、 中電信 （00728）
3:35
【iM人物專訪】瑞銀廖啟華「二十大」新能源政策 圍繞4大方向
專題影片
22:00 2022/10/14
【iM人物專訪】瑞銀廖啟華「二十大」新能源政策 圍繞4大方向