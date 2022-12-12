【TOPick診症室】早期食道癌不明顯易當食慾不振　醫生拆解高危因素：避免食物過熱

TOPick診症室

食道癌是第9號癌症殺手，2019年因食道癌死亡的人數達320人。食道癌早期徵狀並不明顯，往往發現時，病情已到較嚴重階段，臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問，分享一名患上四期食道癌的女病人案例，所幸經過「免疫治療」及「化療」後，病情受到控制，有望進行手術切除腫瘤。

全文即看：https://topick.hket.com/article/3377197