食道癌是第9號癌症殺手，2019年因食道癌死亡的人數達320人。食道癌早期徵狀並不明顯，往往發現時，病情已到較嚴重階段，臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問，分享一名患上四期食道癌的女病人案例，所幸經過「免疫治療」及「化療」後，病情受到控制，有望進行手術切除腫瘤。
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食道癌是第9號癌症殺手，2019年因食道癌死亡的人數達320人。食道癌早期徵狀並不明顯，往往發現時，病情已到較嚴重階段，臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問，分享一名患上四期食道癌的女病人案例，所幸經過「免疫治療」及「化療」後，病情受到控制，有望進行手術切除腫瘤。
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【TOPick診症室】早期食道癌不明顯易當食慾不振 醫生拆解高危因素：避免食物過熱
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