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【童學園】每年逾千人報K1爭200學額　寶血培養自主學習面試重品格

位於跑馬地的寶血幼稚園是本地具名氣的老牌學校，以高廣度教學教導學生如何計劃、實踐和反思檢討，亦給予學生自主學習權，讓他們發現問題，並找方法解決。老師對學生的親切關懷，也令很多舊生畢業後仍念念不忘，甚至重返母校影婚紗相，一切都緣於一個「情」字。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3391649

老師 畢業 學校 幼稚園 跑馬地
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【童學園】每年逾千人報K1爭200學額　寶血培養自主學習面試重品格

位於跑馬地的寶血幼稚園是本地具名氣的老牌學校，以高廣度教學教導學生如何計劃、實踐和反思檢討，亦給予學生自主學習權，讓他們發現問題，並找方法解決。老師對學生的親切關懷，也令很多舊生畢業後仍念念不忘，甚至重返母校影婚紗相，一切都緣於一個「情」字。
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【童學園】每年逾千人報K1爭200學額　寶血培養自主學習面試重品格
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