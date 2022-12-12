近日一個月港元拆息升穿5厘，一年拆息亦升至5.7厘創22年高，超越市場人士之年底息率預測。金管局於5月開始接錢，本港銀行體系結餘已跌至低於1,000億元水平，市場拆息不停扯上，一個月港元拆息於明年首季上升幅度或放緩，HIBOR「短跌長升」或屬季節性效應。銀行不斷上調港元定存利息搶跨年資金，小型銀行新造按揭息率封頂位調至P-1或P-0.5。樓市連跌5至6個月，11月份交易宗數及金額均見反彈。《ET財智Talk》邀來經絡按揭轉介首席副總裁曹德明，剖析市民承造各種按揭的變化、供樓負擔能力，以及加息周期下對樓市之影響。今晚8點見！
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近日一個月港元拆息升穿5厘，一年拆息亦升至5.7厘創22年高，超越市場人士之年底息率預測。金管局於5月開始接錢，本港銀行體系結餘已跌至低於1,000億元水平，市場拆息不停扯上，一個月港元拆息於明年首季上升幅度或放緩，HIBOR「短跌長升」或屬季節性效應。銀行不斷上調港元定存利息搶跨年資金，小型銀行新造按揭息率封頂位調至P-1或P-0.5。樓市連跌5至6個月，11月份交易宗數及金額均見反彈。《ET財智Talk》邀來經絡按揭轉介首席副總裁曹德明，剖析市民承造各種按揭的變化、供樓負擔能力，以及加息周期下對樓市之影響。今晚8點見！
今日 18:54
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明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢 今晚8點見！
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