【TOPick柴犬追星】丁子朗永遠保持學習心態　主動爭取角色：把握機會才對得住自己

TOPick柴犬追星

25歲的TVB新紮小生丁子朗參加香港先生奪亞軍入行，初出道主持和綜藝的丁丁，近年主攻拍劇。於正熱播台慶劇《美麗戰場》內，丁子朗不顧形象演超級渣男，他早前接受TOPick訪問坦言最初也擔心被定型，但表示：「起初有點怯，但現在不試就沒機會再試。」

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