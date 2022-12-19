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【地產投資人語】興瑋李民安︰業主需與時並進 為核心區舖增值

核心區舖位宣傳價值極高，興瑋置業李民安表示，與時並進，應該要為物業進行增值，如旗下中環物業加裝大型3D廣告熒幕後，即獲奢侈品落廣告，租金收入更比起地舖高出幾倍。

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【地產投資人語】興瑋李民安︰業主需與時並進 為核心區舖增值

核心區舖位宣傳價值極高，興瑋置業李民安表示，與時並進，應該要為物業進行增值，如旗下中環物業加裝大型3D廣告熒幕後，即獲奢侈品落廣告，租金收入更比起地舖高出幾倍。

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