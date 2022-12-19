【TOPick診症室】夫婦結婚4年無子　醫生解構男女常見不育成因及療法

TOPick診症室

據統計，每6對夫婦，便有1對有不育情形，全球約有15%夫婦面臨此煩惱。為了讓大眾更了解不育，TOPick診症室邀請了香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受訪問，講解常見不育原因 、求助個案、普遍療法及當中風險。而鍾醫生亦分享，有夫婦已婚數年，均未能成功受孕，最終要倚靠輔助生育技術，才能解決問題。

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