聖誕將至，想為另一半炮製愛心大餐，但又怕手忙腳亂，隨時「炸廚房」? 今集《靚太廚房》找來樂隊Mr. 結他手兼型男大廚黎澤恩(Ronny)教大家零失敗煎出軟嫩多汁牛扒，同時分享口感外焦內嫩又Juicy的秘訣。
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聖誕將至，想為另一半炮製愛心大餐，但又怕手忙腳亂，隨時「炸廚房」? 今集《靚太廚房》找來樂隊Mr. 結他手兼型男大廚黎澤恩(Ronny)教大家零失敗煎出軟嫩多汁牛扒，同時分享口感外焦內嫩又Juicy的秘訣。
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【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼 黎澤恩私底下廚藝了得追求完美
聖誕將至，想為另一半炮製愛心大餐，但又怕手忙腳亂，隨時「炸廚房」? 今集《靚太廚房》找來樂隊Mr. 結他手兼型男大廚黎澤恩(Ronny)教大家零失敗煎出軟嫩多汁牛扒，同時分享口感外焦內嫩又Juicy的秘訣。
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