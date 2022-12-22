【ET贏商有計】包點理料 堅持香港口味 夥長期金融拍檔 拓展機遇

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點心製作講求好食材及手藝，包點料理由一間小店，發展至全港各區都有分店，疫情之中更加穩步向前，在發展過程中，理順財務管理丶融資，以及找到長期合作的銀行夥伴，也是相當重要。
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點心製作講求好食材及手藝，包點料理由一間小店，發展至全港各區都有分店，疫情之中更加穩步向前，在發展過程中，理順財務管理丶融資，以及找到長期合作的銀行夥伴，也是相當重要。
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