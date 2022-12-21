【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意　簡單輕鬆炮製星級過節菜

靚太廚房

「冬大過年」，好快又到冬至，冬至飯當然不能馬虎。想自己揸「煮」意又想簡單易煮，不如跟三姐學幾招，用李錦記即食鮑魚系列，花少少心思加入不同配搭，就可以輕輕鬆鬆烹調出一道道出得廳堂的矜貴冬至菜式！簡單、方便又易煮，就算入廚新手都可以煮出高貴又得體的過節菜式。而今次三姐就會教大家用李錦記蠔皇元貝頂級鮑魚煮一道大人小朋友都喜歡的「鮑魚海參燜雞」。

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