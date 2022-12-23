TOPick【營養師同你Chat】-防癌飲食攻略

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癌症是香港頭號殺手，想注重健康，減低患癌風險？Topick「活得健康啲」邀請了Nutrition Point 註冊營養師Jim Lau，分享抗癌食物、解構常見致癌陷阱及癌症病人飲食，切勿錯過。

內容：

1. 抗癌食物推介

2. 日常致癌食物陷阱

3. 解構常見致癌迷思: 蔬菜農藥? 隔夜餸菜? 翻滾食水?

4. 癌症病人飲食建議/宜忌

5. 癌症病人營養補充品

6. 生酮飲食與癌症