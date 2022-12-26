【童學園】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運

童學園

鬼才林敏驄，三代也是叻人，長子林肯是天才IQ達130，現時在港大修讀神科IBGM，細仔林善今年也成功入讀港大。

林敏驄與兩名兒子均畢業於名校聖保羅男女中學，林敏驄坦言媽媽曾在名校聖保羅男女小學任教，他及兩名兒子也順利入讀，他說：「多謝我阿媽嘅母蔭。」令他及兩子都贏在起跑線，在優良的學習環境下成長。

全文即看：https://topick.hket.com/article/3385481