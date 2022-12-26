【地產站Weekly Talk】發展局精簡發展程序 = 加快房屋供應？ 測量師陳昌傑：新發展區「生地」變「熟地」時間減幅太樂觀

地產站Weekly Talk

發展局今個月初公布，修訂《城市規劃條例》等6條法例，並指修訂該等法例後，一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」，可由最少6年減至4年；新發展區等大規模項目則由13年減至7年，究竟政府是否可如期加快供應？該等修訂還有甚麼地方可以改進？除了上述修訂，政府還可如何增加房屋供應？今集請到宏基測量師行董事陳昌傑，與我們分享一下他的看法。

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