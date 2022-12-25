2016年參選香港小姐奪得亞軍而入行的劉穎鏇（Tiffany)，在這6年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸踏入劇組成為演員 ，近年戲份愈來愈重的她，可謂TVB力捧小花之一！
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2016年參選香港小姐奪得亞軍而入行的劉穎鏇（Tiffany)，在這6年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸踏入劇組成為演員 ，近年戲份愈來愈重的她，可謂TVB力捧小花之一！
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2016年參選香港小姐奪得亞軍而入行的劉穎鏇（Tiffany)，在這6年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸踏入劇組成為演員 ，近年戲份愈來愈重的她，可謂TVB力捧小花之一！
【TOPick柴犬追星】劉穎鏇甩「花瓶」形象盼有蛻變 Tiffany深明不能只靠外表
2016年參選香港小姐奪得亞軍而入行的劉穎鏇（Tiffany)，在這6年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸踏入劇組成為演員 ，近年戲份愈來愈重的她，可謂TVB力捧小花之一！
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