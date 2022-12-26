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【TOPick診症室】夫婦結婚4年無子 醫生解構不育技術IUI與IVF分別

據統計，每6對夫婦，便有1對有不育情形，全球約有15%夫婦面臨此煩惱。為了讓大眾更了解不育，TOPick診症室邀請了香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受訪問，講解常見不育原因 、求助個案、普遍療法及當中風險。而鍾醫生亦分享，有夫婦已婚數年，均未能成功受孕，最終要倚靠輔助生育技術，才能解決問題。

全文：https://topick.hket.com/article/3372630/

懷孕 生育 不育
TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】夫婦結婚4年無子 醫生解構不育技術IUI與IVF分別

據統計，每6對夫婦，便有1對有不育情形，全球約有15%夫婦面臨此煩惱。為了讓大眾更了解不育，TOPick診症室邀請了香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受訪問，講解常見不育原因 、求助個案、普遍療法及當中風險。而鍾醫生亦分享，有夫婦已婚數年，均未能成功受孕，最終要倚靠輔助生育技術，才能解決問題。

全文：https://topick.hket.com/article/3372630/

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【TOPick診症室】夫婦結婚4年無子 醫生解構不育技術IUI與IVF分別
TOPick診症室
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【TOPick診症室】夫婦結婚4年無子　醫生解構男女常見不育成因及療法
TOPick診症室
22:00 2022/12/19
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3:21
【TOPick診症室】早期食道癌不明顯易當食慾不振　醫生拆解高危因素：避免食物過熱
TOPick診症室
22:00 2022/12/12
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【TOPick診症室】30歲女子骨痛揭患末期胰臟癌　醫生：糖尿病可增患胰臟癌風險
TOPick診症室
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【TOPick診症室】常飲酒不為意有脂肪肝　30多歲港男吐血入院證患四期肝癌
TOPick診症室
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【TOPick診症室】女性患肺癌多數不吸煙　醫生拆解5大癌變徵兆
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22:00 2022/11/21
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3:29
【TOPick診症室】新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號
TOPick診症室
22:00 2022/11/14
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【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋
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22:00 2022/11/07
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【TOPick診症室】腦血管瘤大部分無徵狀如隱形炸彈　 醫生拆解高危成因及治療方法
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22:00 2022/10/31
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【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能　「水蒸汽」治療減副作用
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22:00 2022/10/10
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22:00 2022/09/26
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【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善
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