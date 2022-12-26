【新盤全面睇】新盤長假期積極推盤 睇樓兼行商場打卡

聖誕及新年長假期來臨，發展商趁假期積極推售餘貨，由於不少示範單位均設於大型商場內，準買家睇樓之餘，更可順道行商場，進一步感受節日氣氛。其中，啟德MIAMI QUAY早前就推出建築期付款優惠吸客，樓盤示範單位就設於海港城內，商場正展出大型戶外聖誕裝置「旋轉獨角獸樂園」，影相、打卡可謂一流。
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