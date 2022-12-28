屯門青山公路一帶環境清幽，近年來亦有不少新盤落成；當中坐落於青山公路大欖段166號、由永泰發展的OMA by the Sea，成功趕及於今年底入伙。今集《2分鐘睇樓團》便帶大家參觀屋苑唯一的3房匙盤，為1座高層C2室，實用面積619平方呎，採3房兩廁間隔，現時叫租2.2萬元，呎租約35.5元。
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屯門青山公路一帶環境清幽，近年來亦有不少新盤落成；當中坐落於青山公路大欖段166號、由永泰發展的OMA by the Sea，成功趕及於今年底入伙。今集《2分鐘睇樓團》便帶大家參觀屋苑唯一的3房匙盤，為1座高層C2室，實用面積619平方呎，採3房兩廁間隔，現時叫租2.2萬元，呎租約35.5元。
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【2分鐘睇樓團】前臨優美海景 屯門青山公路OMA by the Sea 3房戶叫租2.2萬元
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