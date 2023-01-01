BB出世不久，需要接種各種疫苗，新手爸媽要記得幫BB預約打針。在「香港兒童免疫接種計劃」之中，爸媽其實對它們有多少認識呢？當中有「肺炎球菌疫苗」，在嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次，至小朋友1歲時需打加強劑，共3針。今次TOPick找來兒科專科醫生跟大家講解一下「肺炎球菌」。
肺炎球菌又稱肺炎鏈球菌
肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌（肺炎球菌）引致的疾病。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生指出，肺炎球菌是一隻極常見在呼吸道的細菌，很多人包括小朋友都有在口腔、鼻腔之中，不過它不常感染人，尤其現時有了預防疫苗，加上大家著重衛生情況及習慣戴口罩，所以肺炎球菌的感染少了很多。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3378226
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BB出世不久，需要接種各種疫苗，新手爸媽要記得幫BB預約打針。在「香港兒童免疫接種計劃」之中，爸媽其實對它們有多少認識呢？當中有「肺炎球菌疫苗」，在嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次，至小朋友1歲時需打加強劑，共3針。今次TOPick找來兒科專科醫生跟大家講解一下「肺炎球菌」。
肺炎球菌又稱肺炎鏈球菌
肺炎球菌感染是由肺炎鏈球菌（肺炎球菌）引致的疾病。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生指出，肺炎球菌是一隻極常見在呼吸道的細菌，很多人包括小朋友都有在口腔、鼻腔之中，不過它不常感染人，尤其現時有了預防疫苗，加上大家著重衛生情況及習慣戴口罩，所以肺炎球菌的感染少了很多。
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今日 10:00
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BB出世不久，需要接種各種疫苗，新手爸媽要記得幫BB預約打針。在「香港兒童免疫接種計劃」之中，爸媽其實對它們有多少認識呢？當中有「肺炎球菌疫苗」，在嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次，至小朋友1歲時需打加強劑，共3針。今次TOPick找來兒科專科醫生跟大家講解一下「肺炎球菌」。
【湊得輕鬆啲】醫生解說肺炎球菌常見鼻咽喉 入侵幼兒嚴重可致腦膜炎入ICU
BB出世不久，需要接種各種疫苗，新手爸媽要記得幫BB預約打針。在「香港兒童免疫接種計劃」之中，爸媽其實對它們有多少認識呢？當中有「肺炎球菌疫苗」，在嬰兒2個月、4個月時分別要接種第1次和第2次，至小朋友1歲時需打加強劑，共3針。今次TOPick找來兒科專科醫生跟大家講解一下「肺炎球菌」。
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