歌手陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）結婚五年，育有一女陳羿辰（Abigail），最近Leanne懷孕第二胎，明年家庭將增添新成員。Jason身為好爸爸，為快將迎接一家四口萌生置業打算，他認為組織一個家庭，擁有屬於自己的家更踏實！
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歌手陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）結婚五年，育有一女陳羿辰（Abigail），最近Leanne懷孕第二胎，明年家庭將增添新成員。Jason身為好爸爸，為快將迎接一家四口萌生置業打算，他認為組織一個家庭，擁有屬於自己的家更踏實！
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【地區‧人‧情】絕世好爸陳柏宇計劃買樓迎接第二胎 Jason：最想Dream House有2,500呎複式兩層連大露台
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