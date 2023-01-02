孩子各有潛能，有待家長發掘及悉心裁培，至於能否將興趣作長遠發展，除了講求個人努力外，父母的支持同樣重要。12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金，小小年紀已立志當專業舞蹈員，在她背後就有一位無限量支持女兒追夢的媽媽。
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孩子各有潛能，有待家長發掘及悉心裁培，至於能否將興趣作長遠發展，除了講求個人努力外，父母的支持同樣重要。12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金，小小年紀已立志當專業舞蹈員，在她背後就有一位無限量支持女兒追夢的媽媽。
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孩子各有潛能，有待家長發掘及悉心裁培，至於能否將興趣作長遠發展，除了講求個人努力外，父母的支持同樣重要。12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金，小小年紀已立志當專業舞蹈員，在她背後就有一位無限量支持女兒追夢的媽媽。
【童學園】跳芭蕾舞被指「無用」一度放棄 中一生重拾自信贏5金向職業夢進發
孩子各有潛能，有待家長發掘及悉心裁培，至於能否將興趣作長遠發展，除了講求個人努力外，父母的支持同樣重要。12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金，小小年紀已立志當專業舞蹈員，在她背後就有一位無限量支持女兒追夢的媽媽。
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