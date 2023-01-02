【地產站Weekly Talk】2023年樓價可望見底反彈？ 學者莊太量：通關效應下全年升至少5%

地產站Weekly Talk

過去1年本港樓市經歷不少風雨，樓市可謂「價量齊跌」。踏入2023年，樓價有沒有機會大幅反彈？哪類單位最受看好？另外，中港有望落實通關，屆時又可刺激豪宅及商舖市場？2023年加息步伐如何？今集請到香港中文大學經濟學系副教授莊太量與我們分析一下。

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