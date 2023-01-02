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【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台

年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於2023年1月1日假亞博舉行，人氣男團MIRROR在叱咤頒獎禮共獲8獎，當中包括叱咤樂壇我最喜愛的組合、叱咤樂壇組合金獎。

此外，陳卓賢（Ian）首奪唱作人銅獎、李駿傑獲男新人金獎，而姜濤憑《作品的說話》連續3年奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲，教主盧瀚霆（Anson Lo）撃敗姜濤首奪叱咤樂壇我最喜愛的男歌手。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3432571

記者：梁樂欣

COLLAR 蘇芷晴 盧瀚霆 Mirror 姜濤 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業
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【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台

年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於2023年1月1日假亞博舉行，人氣男團MIRROR在叱咤頒獎禮共獲8獎，當中包括叱咤樂壇我最喜愛的組合、叱咤樂壇組合金獎。

此外，陳卓賢（Ian）首奪唱作人銅獎、李駿傑獲男新人金獎，而姜濤憑《作品的說話》連續3年奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲，教主盧瀚霆（Anson Lo）撃敗姜濤首奪叱咤樂壇我最喜愛的男歌手。

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記者：梁樂欣

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