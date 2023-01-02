【叱咤樂壇】ERROR妙計增加得獎機會　四子重演《Never Come Back》被刪剪片段

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年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於2023年1月1日舉行，各大獎項塵埃落定，當中ERROR雖然在叱咤沒有任何獎項，不過ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）十分豁達，沒有抱怨。

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記者：梁樂欣