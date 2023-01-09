甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10個之中9個是女性，據了解，香港大概有8至10萬名患者。一般人以為大頸泡才是甲狀腺疾病徵狀，但有醫生其實不少病患初期發病時，外表沒有明顯異常變化，提醒市民要提防甲亢，除了憑儀容上觀察外，還可以留意自己身新代謝是否突然出現變化，甚至心情會否長期處於低落。
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甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10個之中9個是女性，據了解，香港大概有8至10萬名患者。一般人以為大頸泡才是甲狀腺疾病徵狀，但有醫生其實不少病患初期發病時，外表沒有明顯異常變化，提醒市民要提防甲亢，除了憑儀容上觀察外，還可以留意自己身新代謝是否突然出現變化，甚至心情會否長期處於低落。
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甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10個之中9個是女性，據了解，香港大概有8至10萬名患者。一般人以為大頸泡才是甲狀腺疾病徵狀，但有醫生其實不少病患初期發病時，外表沒有明顯異常變化，提醒市民要提防甲亢，除了憑儀容上觀察外，還可以留意自己身新代謝是否突然出現變化，甚至心情會否長期處於低落。
【TOPick診症室】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢 醫生分享7大常見徵狀及療法
甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10個之中9個是女性，據了解，香港大概有8至10萬名患者。一般人以為大頸泡才是甲狀腺疾病徵狀，但有醫生其實不少病患初期發病時，外表沒有明顯異常變化，提醒市民要提防甲亢，除了憑儀容上觀察外，還可以留意自己身新代謝是否突然出現變化，甚至心情會否長期處於低落。
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