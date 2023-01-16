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【TOPick診症室】甲狀腺結節危害呼吸吞嚥　醫生分享一大病徵解構最新無疤療法

甲狀腺結節（Thyroid Nodules）指的是甲狀腺組織不正常增生，從外表就可以看到頸部有突起的腫塊，一般來說，結節一旦長得太大而壓迫到氣管、食道或是喉嚨神經，就可能導致吞嚥及呼吸困難。傳統的開刀切割手術卻會明顯地留有疤痕，令不少女性病人難以接受；但隨着時代發展，有專科醫生便指出，目前香港已引入最新的微創手術，令甲狀腺傷口能夠極速痊癒，不留疤痕，病人痊癒後外觀也不受影響。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3406714

公立醫院 手術 醫生 香港
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今日 22:00
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【TOPick診症室】甲狀腺結節危害呼吸吞嚥　醫生分享一大病徵解構最新無疤療法

甲狀腺結節（Thyroid Nodules）指的是甲狀腺組織不正常增生，從外表就可以看到頸部有突起的腫塊，一般來說，結節一旦長得太大而壓迫到氣管、食道或是喉嚨神經，就可能導致吞嚥及呼吸困難。傳統的開刀切割手術卻會明顯地留有疤痕，令不少女性病人難以接受；但隨着時代發展，有專科醫生便指出，目前香港已引入最新的微創手術，令甲狀腺傷口能夠極速痊癒，不留疤痕，病人痊癒後外觀也不受影響。
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【TOPick診症室】甲狀腺結節危害呼吸吞嚥　醫生分享一大病徵解構最新無疤療法
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