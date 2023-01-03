金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資略策，今晚8點見！

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金價自去年11月開始上揚，眾多因素影響黃金價格，若美元再回調，黃金繼續造好機會大，近期Crypto市場震盪亦有利黃金，金價首季料會升至甚麼水平？糖及銅價反映今年整體商品市場走勢，中國若放寬房地產加大基礎建設，銅價有望抽穿4美元，目前銅市場供過於求還是求過於供？ESG大勢下國際油價長綫點睇？《ET財智Talk》邀請艾德金融期貨主管文錦輝，展望2023年商品市場的買賣訣竅。今晚8點見！